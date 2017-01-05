Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Ильдар Дадин прибудет к новому месту отбывания наказания в ближайшие 4-5 дней, передает ТАСС.

«Ильдар Дадин прибудет к новому месту исполнения наказания ориентировочно 9-10 января», — сказала она.

«Он находился на этапе (в другую колонию), но, как сообщили мне во ФСИН, 29 декабря этап был прерван, чтобы осужденные могли помыться, в поезде такой возможности нет. И вместо сухого пайка им был предоставлен праздничный ужин, насколько это возможно (в местах лишения свободы). Им дали фрукты», — добавила Москалькова.

Омбудсмен также сообщила, что по прибытии к месту отбывания наказания Дадину будет предоставлена возможность поговорить по телефону с одним из родственников.

«Телефонный разговор будет предоставлен ему в порядке исключения, обычно о месте отбывания наказания информируют письмом, но это занимает время», — уточнила она.

При этом Москалькова не уточнила новое место отбывания наказания Ильдар Дадина.

Накануне Конгресс интеллигенции опубликовал обращение к ФСИН с требованием сообщить местонахождения Дадина.

«Вопрос о месте нахождения Ильдара Дадина мы задаем сегодня руководству УФСИН. Где Ильдар Дадин? Что с ним происходит? У нас есть основания беспокоиться за его жизнь», — говорилось в обращении.

Напомним, в начале декабря Ильдара Дадина этапировали из исправительной колонии №7 в Сегеже, где он отбывал наказание. Дадин неоднократно заявлял, что администрация колонии применяла пытки к нему и другим заключенным с санкции начальника исправительного учреждения. По результатам проверки Следственный комитет не нашел подтверждения словам активиста.