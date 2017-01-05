Новая газета

В турецком городе Измир произошел взрыв

Общество

У здания суда в турецком городе Измир прогремел взрыв. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По данным СМИ, возле здания суда взорвался заминированный автомобиль. Пострадали три человека, предполагаемый смертник погиб.

Накануне в рамках спецоперации по поиску организаторов теракта в ночном клубе в Стамбуле правоохранительные органы Турции задержали в Измире 40 человек, подозреваемых в связях с запрещенной в России террористической группировкой «Исламского государство».

Теги:
взрыв, турция

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