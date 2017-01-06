В Красноярске четыре человека умерли после распития суррогатного алкоголя, региональный Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Пресс-служба СК РФ сообщает, что погибли 32-летний мужчина, его сестры 22 и 23 лет, а также 38-летняя женщина. Их тела обнаружили в комнате общежития на улице Гастелло, 17.

«Все они в течении дня распивали спиртное, в том числе алкогольный коктейль „Тайм-аут“, который приобрели в павильоне», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время устанавливается павильон, где приобреталось спиртное, добавили в СК РФ.

Дело возбуждено по статье «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности» «производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц» (ч.3 ст. 238 УК РФ).

В середине декабря 2016 года в Иркутске произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. По данным на 30 декабря, в общей сложности пострадали 123 человека, 76 человек умерли. Большинство из них пили поддельное средство для ванны «Боярышник». Судебно-медицинские экспертизы показали, что причиной смерти стало отравление метиловым спиртом, который содержался в «Боярышнике» вместо этилового.

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По данному факту возбудили уголовное дело, в рамках которого задержали 22 человека, семерым предъявили обвинения. Среди задержанных оказался замглавы местного Роспотребнадзора Михаил Лужнов. После задержания его госпитализировали с сердечным приступом, из-за чего Кировский районный суд Иркутска отказал следствию в его аресте.