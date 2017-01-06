Спецслужбы США установили личности посредников, которые передали проекту Wikileaks украденную электронную переписку представителей Демократической партии, говорится в докладе о российских кибератаках, который спецслужбы представили президенту США Бараку Обаме. Об этом сообщают телеканал CNN и газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

При этом издания не уточняют, о каких личностях может идти речь и планируют ли спецслужбы обнародовать их имена.

Сообщается, что спецслужбы также перехватили переписку российских чиновников, в которой они поздравляют друг друга с победой Дональда Трампа на выборах в США. Источник CNN отметил, что эти сведения «повышают уверенность» спецслужб в причастности России к кибератакам. Вместе с тем собеседник The Washington Post подчеркнул, что данные разведки анализируются «с осторожностью» из-за риска вырвать слова из контекста, а также из-за умения Кремля «распространять дезинформацию».

Напомним, американские власти обвиняют Россию в организации серии кибератак, в частности во взломе серверов Национального комитета Демократической партии, с целью повлиять на ход выборов. В США считают, что Кремль способствовал победе республиканца Дональда Трампа.

Российские власти неоднократно отрицали какую-либо причастность к атакам на Демократическую партию США. Президент России Владимир Путин высказывал мнение, что Белый дом таким образом стремится отвлечь внимание граждан от внутренних проблем в стране.

В конце декабря 2016 года США ввели санкции против ГРУ Минобороны России, ФСБ и нескольких российских компаний, обвинив их в совершении кибератак. Накануне Нового года из страны выслали 35 российских дипломатов, которые, по мнению США, занимались разведывательной деятельностью. Также были закрыты две загородных резиденции российского посольства в Нью-Йорке и Мэриленде.

Владимир Путин отказался от ответной высылки американских дипломатов, несмотря на соответсвующее предложение МИД России. Вместо этого посольство США в Москве получило 35 приглашений на Новогоднюю елку в Кремль для детей американских дипломатов.

5 января президенту США Бараку Обаме представили доклад о вмешательстве российских хакеров в предвыборную кампанию в США начиная с 2008 года. Ранее избранный президент США Дональд Трамп скептически отзывался о возможности вмешательства России в американские выборы.