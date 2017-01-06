Власти Японии временно отозвали своего посла в Южной Корее Ясумасу Нагаминэ, а также приостановили переговоры по экономическим вопросам. Поводом стала установка напротив японского генконсульства в Пусане памятника женщинам – жертвам сексуального насилия во время японской оккупации страны в первой половине ХХ века. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

«Подобные действия оказывают нежелательное воздействие на двусторонние отношения, это неприемлемо», — заявил Ёсихидэ Сугу.

В МИД Республики Кореи решение Токио назвали прискорбным, вместе с тем там подчеркнули «важность развития двусторонних отношений на основе взаимного доверия, несмотря на наличие сложных проблем».

Представитель МИД Китая Гэн Шуан назвал эксплуатацию женщин «жестоким преступлением японского милитаризма», а также высказал надежду, «что японская сторона извлечет уроки из истории, а также примет во внимание озабоченность стран-соседей и международного сообщества, ответственно подойдет к разрешению вопроса».

Памятник был установлен представителями южнокорейских общественных организаций в Пусане 28 декабря без согласования с местными властями, в тот же день его убрали. Спустя два дня, 30 декабря, активисты добились одобрения со стороны городской администрации и вновь установили статую рядом с дипломатическим представительством Японии.