Полиция Москвы проводит проверку видеоролика со стрельбой из оружия, похожего на автоматическое, в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, передает Интерфакс.

«Московская полиция проводит проверку по материалам видеоролика, размещенного в сети интернет, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета похожего на автоматическое оружие», — заявили в ведомстве.

Ролик, о котором идет речь, был опубликован в Instagram, а затем и на YouTube. На видео неизвестные мужчины переговариваются: «Центр города», «Москва», «Давай в воздух», «Салам алейкум». Затем один из них достает из багажника внедорожника автомат и производит несколько выстрелов в небо. В кадре появляется лицо другого мужчины, он смеется, при этом на фоне слышны крики прохожих.