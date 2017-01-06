Начальник Генерального штаба ВС генерал армии Валерий Герасимов подтвердил уход авианосца «Адмирала Кузнецова» из Сирии, сообщает РИА Новости. Ранее об этом сообщал Интерфакс со ссылкой на источник.

По словам Герасимова, группировка Вооруженных сил России в Сирии начала сокращаться, «Адмирал Кузнецов», «Петр Великий», а также сопровождающие их корабли, покинут ее первыми. Он уточнил, что корабли покинут Сирию в соответствии с решением главнокомандующего ВС России Владимира Путина.

Герасимов также добавил, что корабельная авианесущая группа выполнила свои задачи, в частности, совместно с силами противовоздушной обороны в Сирии была создана единая система ПВО.

По словам командующего российской группировкой генерал-полковника Андрея Картаполова, за два месяца летчики морской авиации совершили 420 боевых вылетов, поразив 1252 «объекта террористов».

С 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не касается международных террористических группировок.

Группа, в состав которой входят корабли, начала поход в Средиземное море 15 октября. Через месяц «Адмирал Кузнецов» в составе других российских военных кораблей начал наносить удары по территории Сирии.

С тех пор в Сирии потерпели крушение два российских военных самолета — истребители Су-33 и МиГ-29. В обоих случаях пилотам удалось катапультироваться.