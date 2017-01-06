В Белоруссии в ночь на 6 января убили настоятельницу Свято-Ксениевского монастыря матушку Василиссу. Об этом сообщил пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергей Лепин.

«Я могу подтвердить факт, что матушка Василисса убита. Скорее всего, это было нападение одной из болящих послушниц, которых много в монастыре», — приводит его слова Sputnik.

Протоирей добавил, что никакой дополнительной информацией не обладает. «Сейчас проводится следствие», — цитирует слова пресс-секретаря ТАСС.

Агентство также сообщает, что правоохранительные органы задержали подозреваемую в убийстве. Ей назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Об этом рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяны Белоног. Она подчеркнула, что следствие «всесторонне разбирается в обстоятельствах происшествия, которое случилось на территории монастыря».

Настоятельница Василисса приехала в Белоруссию из Украины, с 2004 года была настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района Минской области Белоруссии.