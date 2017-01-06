Новая газета

В Германии на берег вынесло тысячи «киндер-сюрпризов»

Общество

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На берегу немецкого острова Лангеог местные жители обнаружили множество пластиковых яиц с игрушками внутри, сообщает Associated Press. 

Фото © epifistu

По данным радиостанции NDR, игрушки находились в контейнере, которое во время шторма потеряло грузовое судно на пути в город Бремерхафен.

AP уточняет, что инструкции для игрушек в яйцах написаны на русском языке, уточняет агентство. По данным NDR, на берегу также обнаружили кирпичики из конструктора Lego и некоторые другие предметы.

Как отмечает AP, появление игрушек прямо на берегу доставило много радости проживающим на острове детям. Однако из опасений, что пластиковые игрушки могут навредить дикой природе, на побережье организовали их сбор, к которому привлекли волонтеров и детей из местного детского сада. Общий участок берега, на котором находятся пластиковые шары и другие предметы, — примерно 500 м.

 

Теги:
дети, германия

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