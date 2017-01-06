На берегу немецкого острова Лангеог местные жители обнаружили множество пластиковых яиц с игрушками внутри, сообщает Associated Press.

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По данным радиостанции NDR, игрушки находились в контейнере, которое во время шторма потеряло грузовое судно на пути в город Бремерхафен.

AP уточняет, что инструкции для игрушек в яйцах написаны на русском языке, уточняет агентство. По данным NDR, на берегу также обнаружили кирпичики из конструктора Lego и некоторые другие предметы.

Vor #Langeoog wurde ein Container mit #Plastikeiern angespühlt. Mehrere 100Tsd. der Spielzeuge liegen nun am #Strand. pic.twitter.com/RkcUY6VEBQ — Polizei Aurich / WTM (@Polizei_AUR_WTM) January 4, 2017

Как отмечает AP, появление игрушек прямо на берегу доставило много радости проживающим на острове детям. Однако из опасений, что пластиковые игрушки могут навредить дикой природе, на побережье организовали их сбор, к которому привлекли волонтеров и детей из местного детского сада. Общий участок берега, на котором находятся пластиковые шары и другие предметы, — примерно 500 м.