Полиция Турции задержала 18 человек по делу о взрыве в городе Измир. Об этом сообщил глава турецкого Минюста Бекир Боздаг, передает Reuters.

Министр добавил, что «не сомневается» в том, что ответственность за произошедшее несет запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК).

О том, что за атакой стоят члены РПК, ранее заявил и губернатор турецкой провинции Измир Эрол Айилдыз. Он также сообщил, что нападавшие были вооружены автоматами Калашникова и гранатами.

Кроме этого, вице-премьер Турции Вейси Кайнак ранее заявил, что найденное на месте взрыва оружие свидетельствует о том, что в Измире, третьем по величине городе страны, планировалась более масштабная атака.

Напомним, взрыв в Измире произошел 5 января возле здания суда. В результате атаки погибли офицер полиции и охранник суда, еще десять человек получили ранения.

После взрыва агентство Reuters со ссылкой на источники в турецкой службе безопасности сообщило, что полицейским удалось застрелить двух нападавших.

Ответственность за взрыв пока что не взяла на себя ни одна организация.