В управлении регионального Следственного комитета России заявили, что причиной смерти четырех человек в Красноярске могло стать отравление наркотиками, а не алкоголем, как сообщалось ранее, передает РИА Новости.

«Изъятый в ходе осмотра места происшествия алкоголь направлен на экспертизу, которая установила, что ни метанола, ни каких-либо других опасных для жизни и здоровья человека веществ в нем не содержится. Наряду с другими в настоящее время отрабатывается версия о смертельном отравлении потерпевших наркотическими веществами», — сообщили в ведомстве.

В МВД региона уточнили, что в настощее время исследовано содержимое только одной из пяти изъятых бутылок со спиртосодержащей жидкостью.

О том, что в Красноярске умерли четыре человека, сообщалось ранее в пятницу, 6 января. Погибли 32-летний мужчина, его сестры 22 и 23 лет, а также 38-летняя женщина. Их тела обнаружили в комнате общежития на улице Гастелло, 17.

Как сообщал Следственный комитет, все они в течении дня распивали спиртное, в том числе алкогольный коктейль «Тайм-аут», который приобрели в павильоне. По факту гибели людей возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ.