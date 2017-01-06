В Москве в ближайщие дни температура опустится до минус 35 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС» в период с 22:00 07 января до 10:00 08 января 2017 г. и с 22:00 08 января до 10:00 09 января 2017 г. в Москве прогнозируется сильный мороз с понижением температуры до минус 35 градусов», — цитирует сообщение ведомства агентство Москва.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям столицы воздержаться от продолжительного пребывания на улице, автомобилистам советуют отказаться от дальних поездок.

Также столичное управление МЧС сообщает, что в новой Москве развернуты пункты обогрева и питания. В частности, они открыты на автомобильной дороге А-107 Варшавское шоссе (поселения Щаповское) и на малом бетонном кольце (в поселении Михайлово-Ярцевское, в поселке Шишкин лес)

Пункты обогрева, где есть запасы еды и воды, а также необходимые медикаменты для оказания первой помощи и теплые одеяла, работают в круглосуточном режиме.

«Пункты могут вместить до 250 человек (ДК “Солнечный”) и медицинское учреждение (больница Кузнечики), которые находятся на расстоянии 1,5 км, техника для доставки предусмотрена», — говорится в сообщении.