В Москве сотрудники полиции изъяли годовалую дочь Манижу у гражданки Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой после того, как та обратилась в ОВД Кунцево с заявлением об ограблении. Сотрудники полиции забрали ребенка на основании того, что у женщины не было документов, при этом сама Мамасаидова утверждает, что документы у нее украли во время ограбления.

Источик: адвокат Бахром Исмаилов / Facebook

По словам Мамасаидовой, в квартире, где она вместе с тремя соседками находилась в ночь с 25 на 26 декабря, пришли восемь неизвестных мужчин, якобы чтобы забрать долг у соседки Сабины. Однако у той не было при себе требуемой суммы, после чего неизвестные, избив женщин, забрали из квартиры ценные вещи и документы.

«25-го декабря я с дочкой приехала в гости к подруге. Она в Кунцево снимает двушку с тремя женщинами. У одной из этих девушек был долг одному парню — 15 тысяч рублей. Ее зовут Сабина, она узбечка, работает в салоне красоты. Он ночью пришел и начал требовать деньги. Она отказалась, и он избил ее, потом позвонил и вызвал своих знакомых. Приехали семь парней, — рассказала Мамасаидова «Новой газете». — Мы пытались заступиться за нее, нас загнали в кухню. Перерыли всю квартиру, забрали все ценные вещи. Там лежала и моя сумка со всеми документами. Они все забрали, паспорт, справку о рождении ребенка».

Вместе с тем источник «Новой газеты» из правозащитной среды, встречавшийся с Нилуфар Мамасаидовой после описываемых событий, рассказал, что Мамасаидова сама была должна около 50 тысяч рублей.

Нилуфар сообщила, что пришла в гости к своей знакомой, а после ограбления осталась ночевать. Но тот же источник «Новой газеты» рассказывает, что Мамасаидова проживала в этой квартире.

Пострадавшие обратились в полицию с заявленим об ограблении. На следующее утро в квартиру пришли сотрудники полиции, чтобы осмотреть место происшествия. Обнаружив Нилуфар Мамасаидову с ребенком без документов, полицейские забрали у нее дочь.

По словам Мамасаидовой, ребенка у нее изъяли якобы на основании того, что он «внешне не похож» на нее. Однако, как рассказал источник «Новой газеты», сотрудники полиции забрали у Мамасаидовой ребенка еще и потому, что посчитали квартиру, где проживали женщины, секс-притоном.

Манижа в больнице. Источик: адвокат Бахром Исмаилов / Facebook

По словам Нилуфар, она приехала в Россию на заработки два года назад. Год назад у нее закончилась регистрация.

Первое время она работала уборщицей в одном из столичных бизнес-центров. После этого — посудомойщицей, а в последнее время — домработницей и сиделкой.

Фото: Али Феруз / «Новая газета»

В настоящее время годовалая дочь Мамасаидовой Манижа находится в инфекционном отделении Первой градской больницы.

Правоохранительные органы намерены депортировать его мать.

Интересы мигрантки из Узбекистана защищает адвокат Бахром Исмаилов из правозащитной организации «Страна без расизма и ксенофобии»

Адвокат вместе с потерпевшей посетил больницу, где находится ребенок, однако врачи запретили им видеться, сославшись на отсутствие документов, подтверждающих материнство.

В первые дни в больнице ребенок отказывался принимать детское питание, поскольку ранее был только на грудном вскармливании.

Сотрудники больницы утверждают, что в настоящий момент состояние ребенка удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

«Ребенок в больнице в стрессовом состоянии, — рассказал адвокат Исмаилов «Новой газете». — Вокруг все чужие, это может оставить серьезную психологическую травму девочке на всю жизнь. Все помнят громкий случай с Умарали в Петербурге — там похожие действия полиции и врачей привели к смерти младенца. Мы добиваемся, чтобы ребенка немедленно освободили и отдали матери, а после этого будем стараться отправить их домой в Узбекистан».

Источик: адвокат Бахром Исмаилов / Facebook

По данным «Новой газеты», к ситуации подключилось посольство Узбекистана в Москве. Его представители намерены вернуть ребенка матери. Сотрудники посольства уже помогают Мамасаидовой восстановить документы.

Кроме этого, детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила о необходимости создать условия для того, чтобы гражданке Узбекистана вернули ее годовалую дочь.