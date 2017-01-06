Российский лыжник Сергей Устюгов установил рекорд, став первым спортсменом, который смог выиграть пять этапов подряд на многодневной лыжной гонке «Тур де Ски». Ранее рекордсменом считался норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, который в прошлом году выиграл четыре этапа.

Соревнование проходило в итальянском городе Тоблахе. В пятницу, 6 января, Устюгов выиграл индивидуальную гонку на 10 км свободным стилем. Россиянин финишировал со временем 21 мин. 47,9 сек. Вторым пришел француз Морис Манифика (+0,4), третьим — норвежец Симен Хегстад Крюгер (+16,6). Основной соперник Устюгова, новрежец Мартин Сундбю занял 14-е место.

Пятую победу подряд лыжник посвятил своей матери, у которой в пятницу день рождения.

«Сегодня у меня был двойной стимул, потому что у моей мамы день рождения, и эта победа для нее. Мама, я тебя люблю!» — заявил Устюгов сразу после финиша.

Гонка «Тур де Ски» впервые прошла в 2007 году. Она является частью Кубка мира и состоит из восьми этапов. В общей сложности женщины преодолевают 60 километров, мужчины — 102.