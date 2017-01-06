Российский лыжник установил рекорд по числу побед на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов установил рекорд, став первым спортсменом, который смог выиграть пять этапов подряд на многодневной лыжной гонке «Тур де Ски». Ранее рекордсменом считался норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, который в прошлом году выиграл четыре этапа.
Соревнование проходило в итальянском городе Тоблахе. В пятницу, 6 января, Устюгов выиграл индивидуальную гонку на 10 км свободным стилем. Россиянин финишировал со временем 21 мин. 47,9 сек. Вторым пришел француз Морис Манифика (+0,4), третьим — норвежец Симен Хегстад Крюгер (+16,6). Основной соперник Устюгова, новрежец Мартин Сундбю занял 14-е место.
Пятую победу подряд лыжник посвятил своей матери, у которой в пятницу день рождения.
«Сегодня у меня был двойной стимул, потому что у моей мамы день рождения, и эта победа для нее. Мама, я тебя люблю!» — заявил Устюгов сразу после финиша.
Гонка «Тур де Ски» впервые прошла в 2007 году. Она является частью Кубка мира и состоит из восьми этапов. В общей сложности женщины преодолевают 60 километров, мужчины — 102.