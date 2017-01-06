Стрелявший в центре Москвы оказался 28-летним уроженцем Махачкалы. Он приехал в Москву на поиски работы и жил в хостеле. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ТАСС.

По ее словам, полиция задержала мужчину. Волк уточнила, что молодого человека нашли, изучив соответствующее видео в интернете.

Ранее в пресс-службе столичной полиции заявили о начале проверки в связи со стрельбой. В настоящий момент, сообщила Волк, материалы направлены в следственные органы.

Напомним, поводом для полицейской проверки стал ролик, опубликованный в социальных сетях. На видео неизвестные мужчины переговариваются: «Центр города», «Москва», «Давай в воздух», «Салам алейкум». После чего один из них достает из багажника внедорожника автомат и производит несколько выстрелов в небо. Одновременно в кадре появляется лицо другого мужчины, при звуках выстрелов он смеется, на фоне слышны крики прохожих.