Китайский интернет-ритейлер AliExpress временно приостановил экспресс-доставку товаров в Россию через логистическую компанию SPSR из-за проблем с растаможиванием на границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо AliExpress, которое получили продавцы, торгующие через эту интернет-платформу.

В документе, которое цитирует агентство, сообщается, что в системе растаможивания коммерческих экспресс-отправлений Федеральной таможенной службой (ФТС) России произошел сбой. Какой именно, не сообщается.

Доставка приостанавливается, «начиная с сегодняшнего дня» «до восстановления работы системы коммерческих экспресс-отправлений ФТС России».

В этой связи AliExpress просит продавцов отменить уже сформированные, но не отправленные заказы, которые должны были отправиться в Россию через SPSR, и договориться с покупателем о других способах доставки.

В компании заверили, что уже поступившие в Россию через SPSR посылки, которые прошли растаможивание, будут доставлены без задержек.

Один из предпринимателей, торгующих через платформу AliExpress, сообщил ТАСС на условиях анонимности, что проблемы с доставкой через SPSR в Россию начались еще в конце декабря 2016 года. По его словам, посылки задерживались в пункте таможенного оформления.

Собеседник агентства отметил, что проблем при отправке товаров через другие логистические компании пока не возникало. Вместе с тем генеральный директор SPSR Express Владимир Солодкин сообщил, что проблема коснулась всех экспресс-операторов, участвующих в эксперименте ФТС по электронному декларированию зарубежных отправлений.

Помимо SPSR экспресс-доставку товаров с AliExpress осуществляет служба EMS «Почты России». Однако в пресс-службе компании ТАСС сообщили, что ее эта проблема не коснулась.