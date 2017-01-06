Не менее девяти человек пострадали в результате перестрелки в междунарожном аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде, передает CNN.

Шериф округа Броуард сообщил о гибели «нескольких человек».

По информации СМИ, стрелявший задержан. Его имя и мотивы пока не раскрываются.

«Все прекратилось, но полиция не выпускает никого из аэропорта, по крайней мере, из зоны, в которой я нахожусь», — написал в твиттере бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер

Стрельба произошла в зоне выдачи багажа в терминале №2.