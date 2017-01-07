В результате стрельбы на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла во Флориде еще 37 человек получили ранения после инцидента. Об этом сообщается в твиттере офиса окружного шерифа.

«Это текущая ситуация. Пятеро погибли, восемь были ранены изначально. Еще 37 человек получили ранения после инцидента», — говорится в заявлении офиса.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы девять человек пострадали и несколько погибли.

Напомним, стрельба произошла на стойке выдачи багажа в терминале №2. По данным СМИ, огонь открыл латиноамериканец Эстебан Сантьяго. Полиция его задержала.

Предположительно, стрелок является бывшим военнослужащим, ранее участвовавшим в военных операциях США в Ираке.

По данным Associated Press, в прошлом году с ним беседовали сотрудники ФБР. Во время разговора Сантъяго рассказал, что его разум контролирует правительство США. Якобы американские власти заставили его смотреть размещенные в интернете видеозаписи, сделанные запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». После этого разговора сотрудники ФБР отправили военнослужащего на психиатрическую экспертизу, о ее результатах не сообщается.

В заявлении аэропорта, опубликованном в твиттере, сообщается, что полеты из аэропорта Форт-Лодердейл во Флориде, где произошла стрельба, возобновятся в 00.00 по местному времени (8.00 мск).