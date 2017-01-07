Провокационные изображения, оскорбляющие чувства верующих, нельзя считать произведениями искусства, с вандализмом и провокациями в искусстве необходимо бороться. Такое заявление сделал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в интервью телеканалу «Россия-1».

«Я за свободу творчества, за свободу самовыражения… за отсутствие цензуры, но за взаимное уважение и за борьбу как с вандализмом, так и с провокациями», — заявил патриарх (цитата по ТАСС).

Патриарх Кирилл напомнил о выставке в «Манеже», которая состоялась в 2015 году. Тогда православная активистка сбросила на пол гравюры Вадима Сидура, заявив, что они оскорбляют чувства верующих. За пару месяцев до выставки, напомнил патриарх, «какой-то чиновник в министерстве культуры» подписал распоряжение, «которое объявляет вот эти изображения кощунственные произведениями искусства».

«А потом в центре Москвы устраивается выставка. Что это такое? Прямая провокация», — заключил предстоятель Русской православной церкви. Он добавил, что необходимо разбираться в причинах, по которым провокационные, по его мнению, гравюры были отнесены к произведениям искусства.

Патриарх Кирилл высказал мнение, что способы протеста не должны быть радикальными, напротив, «творчество и культура должны возвышать человеческую личность».

«Если культурное действие, будь то постановка, фильм, произведение искусства, литературное произведение, если оно поднимает человека, если оно ему дает силы любить, жертвовать, трудиться, уважать другого, то это значит подлинная культура», — отметил патриарх.

При этом он посетовал, что многие произведения современной культуры «превращают человека в зверя, раскрепощают инстинкт, поощряют самые гнусные проявления человеческой природы».

Кроме этого, патриарх Кирилл сделал ряд других заявлений. В частности, он призвал верующих быть терпимее друг к другу и выйти из виртуальной реальности в настоящий мир для того, чтобы помочь всем нуждающимся.

Также предстоятель РПЦ заявил, что дети не могут помешать карьере или счастливой жизни.

«Когда мне говорят, что для того, чтобы быть счастливым, нужно сделать аборт, я отвечаю: это страшное заблуждение», — сказал он.

Еще одно заявление патриарха касалось деятельности террористических организаций на Ближнем Востоке. По мнению предстоятеля РПЦ, она стала инструментом в достижении политических целей, и важно, что Россия пытается этому противостоять.

«И то, что в последнее время происходит, и то, что Россия сумела организовать некую коалицию в борьбе с терроризмом на территории Сирии, конечно, представляет из себя замечательное явление в современной политической жизни», — заявил патриарх Кирилл.

Эти и другие заявления предстоятель РПЦ сделал в субботу, 7 января, когда миллионы православных в России и во всем мире отмечают Рождество Христово.