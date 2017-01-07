Новая газета

WikiLeaks прокомментировал доклад разведки США о кибератаках

Политика

Организация WikiLeaks заявила, что опубликованный доклад американской разведки о «вмешательстве России» в выборы в США основан на «просмотре ТВ и чтении Twitter».

«В рассекреченном докладе о “российских хакерских атаках” есть интересная оговорка, согласно которой его составляли на основе телепередач и твитов», — сказано в сообщении WikiLeaks в твиттере.

Организация процитировала часть доклада, в котором говорится, что некоторые выводы авторов доклада основываются на «поведении лояльных Кремлю политиков, государственных средствах массовой информации и соцсетях прокремлевских политиков, которые Кремль напрямую использует для передачи сообщений или которые подотчетны Кремлю».

Кроме этого, организация указала, что доклад имеет «плохие источники» и «отсутствие доказательств».

«Ничто в опубликованном сегодня американской разведкой докладе не противоречит нашему выводу, что связанные с выборами США источники WikiLeaks не имеют отношения к государствам», — добавила организация.

В опубликованном докладе американская разведка заявляет, что за хакерскими атаками стояло Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России, которое при взломах компьютерных сстем использовало проекты WikiLeaks и DCLeaks, а также хакера, известного под именем Guccifer 2.0.

Кроме этого, авторы документа утверждают, что президент России Владимир Путин лично распорядился начать «кампанию по вмешательству» в президентские выборы в США, поскольку рассматривает либеральный демократический порядок, который поддерживают американцы, в качестве угрозы своей власти.

Опубликованный доклад прокомментировали действующий и избранный президенты США. По мнению республиканца Дональда Трампа, взлом компьютеров Национального комитета Демократической партии стал возможен благодаря допущенной «грубой небрежности».

Ранее в интервью Associated Press Трамп не ответил на прямой вопрос, согласен ли он с утверждением о том, что Россия вмешивалась в выборы президента США, однако отметил, что «узнал многое» на встрече с руководителями разведки. Напомним, ранее Трамп скептически отзывался о возможности вмешательства России в американские выборы.

В свою очередь Барак Обама в интервью телеканалу ABC News заявил, что Россия «собиралась вмешиваться» в выборы США и «вмешалась». 

Незасекреченная версия доклада была обнародована на сайте Нацразведки США в пятницу, 6 января. Напомним, власти США обвиняют Россию в организации серии кибератак, целью которых, как считают в Белом доме, было влияние на исход американских выборов. Российские власти неоднократно отрицали какую-либо причастность к кибератакам.

Теги:
выборы, кибератаки, путин, трамп, обама, сша, разведка

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