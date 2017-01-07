Организация WikiLeaks заявила, что опубликованный доклад американской разведки о «вмешательстве России» в выборы в США основан на «просмотре ТВ и чтении Twitter».

US government's declassified "Russian hacking" report has the curious disclaimer that it is based on watching TV and reading Tweets. pic.twitter.com/Ac1Iyec839 — WikiLeaks (@wikileaks) January 6, 2017

«В рассекреченном докладе о “российских хакерских атаках” есть интересная оговорка, согласно которой его составляли на основе телепередач и твитов», — сказано в сообщении WikiLeaks в твиттере.

Организация процитировала часть доклада, в котором говорится, что некоторые выводы авторов доклада основываются на «поведении лояльных Кремлю политиков, государственных средствах массовой информации и соцсетях прокремлевских политиков, которые Кремль напрямую использует для передачи сообщений или которые подотчетны Кремлю».

Кроме этого, организация указала, что доклад имеет «плохие источники» и «отсутствие доказательств».

«Ничто в опубликованном сегодня американской разведкой докладе не противоречит нашему выводу, что связанные с выборами США источники WikiLeaks не имеют отношения к государствам», — добавила организация.

В опубликованном докладе американская разведка заявляет, что за хакерскими атаками стояло Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России, которое при взломах компьютерных сстем использовало проекты WikiLeaks и DCLeaks, а также хакера, известного под именем Guccifer 2.0.

Кроме этого, авторы документа утверждают, что президент России Владимир Путин лично распорядился начать «кампанию по вмешательству» в президентские выборы в США, поскольку рассматривает либеральный демократический порядок, который поддерживают американцы, в качестве угрозы своей власти.

Опубликованный доклад прокомментировали действующий и избранный президенты США. По мнению республиканца Дональда Трампа, взлом компьютеров Национального комитета Демократической партии стал возможен благодаря допущенной «грубой небрежности».

Gross negligence by the Democratic National Committee allowed hacking to take place.The Republican National Committee had strong defense! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2017

Ранее в интервью Associated Press Трамп не ответил на прямой вопрос, согласен ли он с утверждением о том, что Россия вмешивалась в выборы президента США, однако отметил, что «узнал многое» на встрече с руководителями разведки. Напомним, ранее Трамп скептически отзывался о возможности вмешательства России в американские выборы.

В свою очередь Барак Обама в интервью телеканалу ABC News заявил, что Россия «собиралась вмешиваться» в выборы США и «вмешалась».

Незасекреченная версия доклада была обнародована на сайте Нацразведки США в пятницу, 6 января. Напомним, власти США обвиняют Россию в организации серии кибератак, целью которых, как считают в Белом доме, было влияние на исход американских выборов. Российские власти неоднократно отрицали какую-либо причастность к кибератакам.