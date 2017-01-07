Один человек погиб и еще девять пострадали в результате пожара в здании на северо-западе Москвы, сообщают информагентства.

В пресс-службе управления Следственного комитета России по Москве РИА Новости сообщили, что следователи проводят проверку после гибели мужчины.

«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины. В настоящее время на месте происшествия работают следователи ГСУ СК России по городу Москве и сотрудники оперативных служб», — рассказали в СК.

Тело мужчины обнаружили после того, как пожар был потушен. По предварительным данным, погибшему «на вид 40 лет».

В пресс-службе СК добавили, что из помещения эвакуировали семь человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее ТАСС в ГУ МЧС России по Москве сообщили, что пожарным удалось спасти девять человек, четырех госпитализировали, пятеры оказали медицинскую помощь на месте.

Пожар на площади 700 квадратных метров произошел по адресу Ярославское шоссе дом 55 корпус 1.