Из отеля на юго-востоке Москвы Leon SPA эвакуировали восемь человек из-за угрозы взрыва. Это произошло после звонка неизвестного. Об этом «Новой газете» сообщила администратор заведения.

«Извините, я сейчас не могу говорить, очень много полиции. Да, эвакуация была. Утром поступил звонок». — сообщила сотрудница отеля.

При этом она опровергла информацию об эвакуации 70 человек. Об этом ранее сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отель расположен по адресу Жулебинский бул., 36, корп.1. В настоящее время в здании работают кинологи и специалисты.