Власти Турции в пятницу, 6 января, уволили более шести тысяч полицейских, государственных служащих и ученых, подозреваемых в причастности к неудачной попытке госпереворота в июле прошлого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опубликованный в официальной газете Турции указ.

Согласно документу, уволили 2 687 офицеров полиции, 1 699 чиновников из Министерства юстиции, 838 человек из Министерства здравоохранения, 135 сотрудников из религиозных министерств и более 630 ученых.

Находящиеся за рубежом лица, которых турецкие власти подозревают в причастности к попытке госпереворота, лишатся гражданства, если не вернутся в страну в течение трех месяцев, также следует из указа.

Reuters отмечает, что с июля 2016 года уволили или временно отстранили от работы 120 тыс. человек. Более 41 тыс. человек посадили в тюрьму в досудебном порядке. В отношении 100 тыс. граждан ведется расследование.

В Турции продолжает действовать режим чрезвычайного положения, который ввели в ночь с 16 июля прошлого года. Несколько дней назад, 4 января, парламент страны продлил его еще на три месяца, начиная с 19 января.

В ночь на 16 июля 2016 года группа военных попыталась совершить военный переворот в стране, бунт подавили. Идеологом неудавшегося госпереворота называют проповедника Фетхуллаха Гюлена. Сам он эти обвинения отвергает.