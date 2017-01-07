Apple и Google удалили мобильное приложение LinkedIn из российских магазинов App Store и Google Play, это было сделано по требованию российских властей, сообщает газета The New York Times.

В Apple подтвердили, что получили запрос на удаление приложения около месяца назад, однако отказались комментировать дальнейшие действия компании.

В Google не стали подтверждать удаление LinkedIn, однако указали, что компания соблюдает законодательство страны, в которой работает.

В свою очередь в LinkedIn сообщили, что блокировка сайта в России распространяется на мобильное приложение.

От российского регулятора изданию не удалось получить оперативный комментарий.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал LinkedIn в России по решению суда 17 ноября. Ранее ведомство потребовало ограничить доступ к соцсети из-за нарушения закона «О персональных данных».

Роскомнадзор обвинил соцсеть в том, что она не перенесла серверы в Россию, а также собирает и передает информацию о гражданах, не являющихся пользователями сети, без их согласия. В ведомстве также заявили о «неоднократных случаях утечки персональных данных владельцев аккаунтов в LinkedIn».

Позже глава надзорного ведомства Александр Жаров заявил, что Роскомнадзор может разблокировать LinkedIn в случае выполнения «простых условий».

«LinkedIn должен декларировать, что они локализуют персональные данные российских граждан на территории РФ», — сказал он.