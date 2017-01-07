При пожаре на северо-западе Москвы погибли три человека. сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. Ранее сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших.

Пожар на площади 700 квадратных метров произошел по адресу Ярославское шоссе дом 55 корпус 1. Следственный комитет начал проверку после по факту обнаружения тела мужчины.

Тело мужчины обнаружили после того, как пожар был потушен. По предварительным данным, погибшему «на вид 40 лет».