Синоптики назвали прошедшую рождественскую ночь в Москве самой холодной в 21 веке. По данным Гидрометцентра России, воздух в столице остыл до минус 29,8 градусов, сообщает ТАСС.

«Так холодно в этом веке в ночь с 6 на 7 января еще не было. В 21 веке 20-градусные морозы в Рождественскую ночь отмечались трижды (2002, 2003 и 2015 годы). Последний раз морозное Рождество (минус 20,4 градуса) наблюдалось в 2015 году. Самым морозным в этом веке было Рождество 2003 года, тогда мороз усиливался до минус 26 градусов», — заявили в метеослужбе.

В Гидрометцентре также отметили, что холоднее этой ночью было в Подмосковье. В Клину воздух остыл до минус 32,7 градусов, в Волоколамске — до 32,2 градусов мороза.

Однако, температурный рекорд для 7 января еще не побит. По данным синоптиков, в Москве рекордно холодная рождественская ночь была в позапрошлом веке: 7 января 1891 года воздух остыл до минус 34,8 градусов. А самый теплый день 7 января был в 2007 году: тогда максимальная температура достигла 3,5 градусов тепла.

Напомним, ранее МЧС предупредило о понижении температуры в Москве с 7 по 9 января до минус 35 градусов. В новой Москве открыты пункты обогрева, там имеются запасы еды, напитков, теплые одеяла, а также медикаменты для оказания первой помощи. Пункты работают в круглосуточном режиме.