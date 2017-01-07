В Германию прибыли сотни танков, самоходных гаубиц и других военных машин из США, сообщается в твиттере американской миссии при НАТО. Боевая техника предназначена для усиления вооруженных сил Североатлантического альянса в Восточной Европе.

They're here! @4thInfDiv vehicles from Fort Carson arrive in Bremerhaven 🇩🇪, part of first rotation of armored brigade combat team in Europe pic.twitter.com/cIyjJTxpaK — US Mission to NATO (@USNATO) January 6, 2017

Техника прибыла в немецкий порт Бремерхафен. Сейчас там расположены 87 танков, 18 самоходных артиллерийских установок, 419 автомобилей Humvee и 144 боевых машины пехоты.

Ранее британская телерадиокомпания «Би-би-си» отмечала, что это самая крупная бригада американской бронетанковой техники, прибывшая в Европу со времен холодной войны.

В ближайшие дни танки будут доставлены к местам дислокации в Польше и странах Балтии.

В Германию также прибудут 3,5 тыс. американских военнослужащих 4-й пехотной дивизии с военной базы «Форт Карсон» в штате Колорадо.

Кроме этого, по одной тысяче человек прибудут в этом году в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Четыре батальона общей численностью 4 тыс. человек направят США, Британия и Германия и Канада.

Размещение сил Североатлантического альянса в Восточной Европе является частью программы по сдерживанию возможной агрессии со стороны России.

Напомним, в конце декабря 2016 года в НАТО заявили, что обеспокоены усилением военного присутствия России на востоке.

Российские власти неоднократно выступали против присутствия альянса в Восточной Европе. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ведомство «внимательно отслеживает» наращивание НАТО своего военного потенциала.

Совет по международным отношениям США назвал военное противостояние между Россией и страной-членом НАТО главной угрозой в 2017 году. На втором месте, как и российского Генштаба, стоит ядерная программа КНДР.