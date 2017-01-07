При взрыве в сирийском городе Аазазе погибли 60 человек, еще около 50 ранены. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на представителя управления гражданской обороны города.

Ияд Шейх Разук сообщил агентству, что вблизи местного суда взорвался заминированный автомобиль.

По данным агентства Sputnik, заминированный автомобиль взорвался рядом со штабом судебного органа группировки «Ахрар аш-Шам», в результате жертвами стали боевики движения.

Аазаз расположен недалеко от границы с Турцией в провинции Алеппо и контролируется сирийской оппозицией.