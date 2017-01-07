Глава Федерального ведомства по охране конституции, выполняющего функции контрразведки, Ганс-Георг Маасен заявил, что атака на Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могла быть совершена из России, пишет газета Frankfurter Allgemeine.

По его словам, при атаке на ОБСЕ использовалась инфраструктура, похожая на ту, которую использует для взлома хакерская группировка APT28 (другие ее названия — Fancy Bear, Sednit, Sofacy, Pawn Storm и Tsar Team). В частности, он напомнил, что в 2015 году была совершена похожая хакерская атака на серверы Бундестага.

«В случае с APT28 есть доказательства, которые указывают на российские источники», — заявил Маасен.

Ранее о том, что ОБСЕ подверглась кибератаке со стороны российских хакеров, писала французская газета Le Monde. По данным источников издания, действовала хакерская группировка APT28.

Представитель ОБСЕ Наташа Раджакович рассказала изданию, что атака была совершена в конце октября. Сообщалось, что в результате хакеры могли получить доступ к электронным письмам и личным файлам сотрудников ОБСЕ. Всем 57 странам, входящим в организацию, сообщили об атаке, однако тогда решения объявить о случившемся принято не было.