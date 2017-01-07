Второй зимний Московский велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах, пройдет, как и планировалось, 8 января, несмотря на 30-градусные морозы. Об этом заявили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

«Погодные условия не повлияют на сроки проведения мероприятия», — цитирует ТАСС слова сотрудника пресс-службы.

По данным Gismeteo, в воскресенье температура воздуха в Москве утром и днем опустится до минус 32 и минус 29 градусов по Цельсию соответственно.

Власти Москвы ожидают, что в параде примут участие около пяти тысяч человек. Как сказано на сайте городского департамента транспорта, участововать в параде будут велосипедисты из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тулы, Петрозаводска, других городов России, а также СНГ.

«Сбор участников намечен на 10:00 на улице 3-я Фрунзенская. Старт мероприятия — в 11:00. Маршрут пройдет по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно», — сообщается на сайте департамента.

В Москве, Подмосковье и Костромской области в субботу из-за сильных морозов объявлен «оранжевый» уровень опасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр России.

Данный уровень занимает четвертую позицию в шкале интенсивности опасных погодных явлений. При таком уровне «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

В ряде других регионов Центрального федерального округа действует «желтый» уровень опасности.

Ранее в Гидрометцентре России прошедшую рождественскую ночь в столице назвали самой холодной в 21 веке.

Напомним, МЧС Москвы предупредило об аномальных морозах с 7 по 9 января и посоветовало жителям и гостям столицы, по возможности, не выходить из дома. Автомобилистам рекомендовали не совершать дальних поездок.