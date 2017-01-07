Президент России Владимир Путин поручил Центробанку снизить ставки по кредитам для регионов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам Российской Федерации кредитными организациями, и принять меры, направленные на их снижение», — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения — 1 марта 2017 года. Ответственной за его исполнение назначена глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Кроме этого, Путин поручил правительству до 1 декабря 2017 года провести оценку потенциальных налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов. Результаты такой оценки следует учитывать при разделении межбюджетных трансфертов, следует из документа.

Также правительству поручено разработать «новый механизм предоставления финансовой помощи бюджетам регионов на безвозмездной возвратной основе». Такая мера призвана финансировать расходные долговые обязательства регионов без увеличения их государственного долга.

Ответственным за это поручение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.