В турецком городе Тартус в провинции Мерсин полиция задержала группу чеченцев, пытавшихся примкнуть к террористам «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) в Сирии. Об этом сообщает агентство «Анадолу», а также турецкое издание Haberturk.

По данным СМИ, сотрудники Управления полиции по борьбе с терроризмом Мерсина получили информацию о том, что четыре иностранца готовятся выехать из Тартуса в приграничную с Сирией провинцию Хатай, а затем попасть на сирийскую территорию.

Полиция провела операцию, в результате были задержаны Мансур Хатты, Ахмет Рафиа, Фуат Аланмар и Хусейн Амад. У них нашли поддельные временные удостоверения личности, которые власти Турции выдают беженцам из Сирии.

Задержанных выходцев из Чечни арестовали по решению суда.