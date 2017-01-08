На овощном рынке в Багдаде прогремел взрыв. По предварительным данным, не менее 12 человек погибли, еще 50 ранены, сообщает Reuters со ссылкой на полицейских и врачей.

По данным агентства, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

Ранее 2 января взрыв прогремел на одной из самых оживленных площадей в районе Мадинат-эс-Садр на северо-востоке Багдада. В результате погибли 35 человек, в том числе трое полицейских, ранения получили не менее 60 человек.

Полиция сообщила, что нападение устроил смертник, который привел в действие взрывное устройство в автомобиле. Ответственность за случившееся взяла на себя признанная в России террористической и запрещенная организация «Исламское государство».

Еще один взрыв произошел 31 декабря также на рынке в Багдаде. В результате погиб 21 человек, еще 44 получили ранения. По данным агентства АР, взрывы совершили два террориста-смертника. Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГ.

Другой взрыв прогремел 3 декабря. По данным портала Alghad Press, взорвался заминированный автомобиль на оживленной площади в одном из центральных кварталов иракской столицы. Погибли десять человек, 17 получили ранения.