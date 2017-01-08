В Москве подозреваемый в убийстве мужчины открыл стрельбу по полицейским, после чего застрелился, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, стрелявший стоял на учете у психиатра.

Как рассказали Интерфаксу, сообщение о стрельбе в районе улицы Васильцовский Стан поступило в полицию в 6:30 утра. Прибывшие на место полицейские выяснили, что стрелок открыл огонь около 6:15, после чего скрылся. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Сотрудники полиции обнаружили стрелка и блокировали, между ним и полицией произошла перестрелка, после чего мужчина застрелился.

«Стрелявший был блокирован недалеко от места ЧП — на улице Федора Полетаева, где обстрелял полицейских и попал одному из них в бронежилет», — приводит слова собеседника ТАСС. Он добавил, что сотрудник полиции получил только гематому.

ТАСС также сообщает, что оба мужчины, нападавший и жертва, жили в одном доме. Личность стрелявшего установлена, он стоял на учете у психиатра. Сейчас полиция выясняет, откуда у него взялось ружье.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый был одет в камуфляжную одежду.