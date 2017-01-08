Рати Гачечиладзе, сын бывшего кандидата в президента Грузии от оппозиции Левана Гачечиладзе, на своей странице в фейсбуке признался, что это он напал на генерального директора грузинской телекомпании «Рустави 2» Нику Гварамию.

«Произошедшее в ресторане Dining Room — это моя реакция на физическое и моральное оскорбление, которое моя семья испытывала в течение нескольких лет от Гварамии, и не только от него. Кроме меня, в этом инциденте никто не участвовал»,— написал Рати Гачечиладзе.

Он добавил, что собирается явиться в правоохранительные органы с адвокатом.

О том, что в Тбилиси в ресторане избили гендиректора телекомпании «Рустави 2» стало известно накануне, 7 января. Об этом сообщил сам потерпевший на своей странице в фейсбуке.

По его словам, инцидент произошел в ресторане The Dining Room (расположенн на улице Палиашвили), куда он пришел вместе с друзьями после похорон отца.

«В какой-то момент в зале погас свет, я готовился уходить, когда на меня, подкравшись, напали», — написал гендиректор.

РИА Новости сообщало, что Гварамия не знаком с людьми, которые на него напали. Он рассказал, что двое незнакомцев напали на него и ударили твердым предметом по голове, после чего он «отключился» и пришел в себя суть позже.

По данным Интерфакса, нападению также подвергся друг гендиректора.

«Думаю, полиции несложно будет установить нападавших, так как в ресторане работают записывающие камеры», — заявил Гварамия.

Он добавил, что найти этих людей станет «целью жизни».

«Моей целью жизни станет то, чтобы найти этих людей и присвоить им то место, которое они заслуживают, и не для того, чтобы отомстить, а для того, чтобы ни я, ни другой человек в этой стране не стал жертвой такого инцидента», — заявил гендиректор.

По факту избиения МВД Грузии возбудило уголовное дело.

Ника Гварамия занял должность гендиректора телеканала «Рустави 2» в ноябре 2012 года. До этого был заместителем генерального прокурора, министром юстиции, а также главой министерства образования и науки Грузии.