В воскресенье, 8 января, в 11:00 мск в Москве стартовал зимний велопарад. Как сообщает Интерфакс, столичный департамент транспорта предлагал организаторам отменить или перенести мероприятие, но они отказались.

«Департамент транспорта предлагал организаторам московского парада перенести мероприятие из-за оранжевого уровня опасности, который объявили столичные синоптики 7 и 8 января. В условиях низких температур, по возможности, необходимо воздержаться от продолжительного пребывания на улице», — заявили в пресс-службе департамента.

О том, что власти Москвы не будут отменять велопарад из-за 30-градусных морозов стало известно накануне мероприятия, 7 января.

«Погодные условия не повлияют на сроки проведения мероприятия», — сообщили ТАСС в пресс-службе департамента.

Это сообщение вызвало волну критики в социальных сетях.

Интерфакс приводит слова одного из организаторов велопарада, куратора проекта «Let's bike it» Владимира Кумова заявившего, что морозы в Москве не приведут к отмене велопарада.

Он добавил, что «участников может быть меньше, чем планировалось изначально». По словам Кумова заявка давалась на пять тысяч человек, однако из-за морозов количество участников может сократиться до одной.

Кумов отметил, что цель организаторов — показать, что «вне зависимости от погодных условий городу нужна развитая велоинфраструктура».

«Поэтому мы не рассматриваем перенос или отмену велопарада. Но мы хотим обратить внимание, что в любое время года и в любую погоду есть люди, у которых должно быть право выбора транспортного средства», — приводит его слова РИА Новости.

По данным Gismeteo, температура воздуха в Москве составляет -26 градусов.