Около 84 рейсов задерживаются, еще 28 отменены в московских аэропортах Домодедово и Шереметьево из-за непогоды, сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-табло воздушных гаваней.

По данным сервиса «Яндекс. Расписание» в 12:17 мск 20 рейсов задержаны в Домодедово и еще три отменены, в Шереметьево задержаны 17 рейсов и 30 отменены, еще два рейса отменены во Внуково.

По словам источника Интерфакса в авиадиспетчерских службах, ситуация в московских аэропортах входит в нормальный режим, количество задержанных и отмененных рейсов снижается.

«Московские аэропорты продолжают в штатном режиме принимать и отправлять воздушные суда. Уходов на запасные аэродромы нет. Видимость достаточная для взлета и посадки», — сказал он.

При этом собеседник добавил, что кратковременные задержки рейсов по-прежнему возможны в связи с необходимостью обработки аэродромов и самолетов противогололедными реагентами.

«В основном задержки касаются разворотных рейсов, где самолеты не смогли своевременно вылететь из пункта назначения в Москву. Соответственно и обратный вылет смещается. Метеоусловия же для полетов в районе столичных аэропортов приемлемые», — уточнил источник.

В ночь на воскресенье наземные службы московских аэропортов были переведены на усиленный режим работы из-за мороза. Почти 100 авиарейсов задерживались или были отменены.