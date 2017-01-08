Новая газета

В Москве завели дело о доведении подростка до самоубийства

Общество

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело о доведении до самоубийства подростка, сообщает пресс-служба ведомства.

Тело ребенка 2004 года рождения обнаружили вечером 7 января вблизи одного из жилых домов на улице Перовской. Повреждения на теле погибшего характерны для падения с высоты, отметили в СК.

По данным Интерфакса, мальчик ушел из дома на прогулку, после которой, по неподтвержденным данным, он забрался на крышу дома и упал с нее.

Теги:
москва, подростки, уголовное дело

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