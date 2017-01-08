В Москве в ходе перестрелки подозреваемого в убийстве мужчины с полицией, двое полицейских получили ранения, их доставили в больницу, где им оказывается медицинская помощь, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. Ранее сообщалось, что среди полицейских пострадавших нет.

Там также отметили, что возбуждено два уголовных дела, одно по статье «убийство», другое о «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

По предварительным данным, стрелком был 26-летний мужчина. Убитому на вид около 40–45 лет, его тело обнаружили случайные прохожие рано утром во дворе одного из жилых домов на улице Васильцовский Стан.

Ранее сообщалось, что около 6:15 один из жильцов дома по улице Васильцовский Стан застрелил другого. После этого мужчина скрылся, однако сотрудники полиции обнаружили его. В ходе перестрелки нападавший попал одному из полицейских в бронежилет, однако, как сообщалось, последний получил только гематому. После этого мужчина застрелился.

По данным ТАСС, нападавший жил в одном доме с жертвой и стоял на учете у психиатра. РИА Новости сообщает, что он был одет в камуфляжную форму.