В Европе от переохлаждения за последние два дня погибли более 20 человек, сообщает «Би-би-си».

По данным британской телерадиокомпании, среди погибших немало мигрантов и бездомных.

Сообщается, что десять человек замерзли насмерть в Польше, в Италии погибли семь человек, еще три человека умерли из-за сильных морозов в Праге.

В Москве из-за аномальных морозов синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности. В ряде других регионов Центрального федерального округа действует «желтый» уровень опасности.

Из-за непогоды задержаны или отменены более 80 рейсов в аэропортах московского региона.

При этом, несмотря на непогоду, в столице состоялся второй зимний велопарад. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, власти Москвы предлагали организатором перенести или отменить мероприятие, но те отказались.

Нынешняя зима в российской столице, по данным метеорологов, стала самой холодной за последние 120 лет.

Если вы увидели в Москве лежащего на улице человека, позвоните в «Скорую» или в «Социальный патруль» по телефонам: +7 (495) 720-15-08, +7 (903)720-15-08). Также можно вызвать мобильную бригаду «Милосердие»: +7 (495) 764-49-11, +7 (985) 764-49-11.

Если у вас есть теплая одежда или обувь, вы можете отнести ее в Центр социальной адаптации, в социальные гостиницы или на любой из московских вокзалов. Одежду, продукты и лекарства принимают в организации Доктора Лизы «Справедливая помощь».

Список московских ночлежек и количество свободных мест доступны по ссылке, телефон: +7 (499) 357-01-80.