Активиста Ильдара Дадина, рассказавшего о пытках в сегежской колонии № 7, этапировали в ИК-5 в городе Рубцовск Алтайского края. Об этом сообщила жена заключенного Анастасия Зотова, которой удалось поговорить с супругом по телефону. Запись разговора она опубликовала на своей странице в фейсбуке.

«Ехал нормально, отдыхал от этой фашистской колонии ФСИН. Только очень долго ехал. Второго декабря я выехал, только вчера привезли в конечную точку. Все это время мучила депрессия, потому что в той колонии каждый день — это был невыносимый ад. Я не знал, где найти внутренние силы, чтобы прожить там неделю, не то, что шесть-семь месяцев», — рассказал активист своей жене.

Дадин добавил, что с момента публикации письма, в котором рассказал о пытках, «практически ничего не изменилось, стало только хуже, невыносимые фашистские условия по-прежнему существовали».

«Жить не в ладах со своей совестью тяжелее, чем жить там (в сегежской колонии, — ред.). Моя главная стратегическая задача и желание: сделать все. что вернуться туда и довести дело до конца», — добавил Дадин.

Он также сообщил, что с ним «все хорошо» и он «себя превосходно чувствует».

На вопрос Зотовой, как он ехал, Дадин ответил «отлично».

«В Тюмени я аж каждое утро молоко пил», — рассказал он, уточнив, что пробыл в этом городе с 9 по 28 декабря.

По словам Дадина, отношение в Тюмени было «нормальное» и он «наконец-то, досыта наелся».

Кроме этого, он попросил свою жену перевести ему две тысячи рублей, отметив, что ему «очень хочется сладкого».

В начале декабря Ильдара Дадина этапировали из исправительной колонии №7 в Сегеже, где он отбывал наказание.

Он неоднократно заявлял, что администрация колонии применяла пытки к нему и другим заключенным с санкции начальника исправительного учреждения.

По результатам проверки Следственный комитет не нашел подтверждения словам активиста.