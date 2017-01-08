Сборную России в связи с допинговым скандалом необходимо отстранить от зимней Олимпиады, которая пройдет в 2018 году в Южной Корее. Такое заявление сделал глава антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид Кенворти, сообщает «Би-Би-Си».

По мнению Кенворти, это следовало сделать еще на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро летом 2016 года.

«Международный паралимпийский комитет, по моему мнению, поступил правильно — он отстранил Россию. На мой взгляд МОК (Международный олимпийский комитет, — ред.) все испортил. Проблема в том, что в этом вопросе слишком много политики», — заявил глава UKAD.

Кенворти также высказал мнение, что скандал в российском спорте может привести к потере доверия зрителей и обесцениванию спортивных соревнований.

Ранее бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер призвал отстранить российскую команду от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году.

Такое заявление он сделал после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало Международному союзу биатлонистов список с именами российских биатлонистов, которых подозревают в употреблении запрещенных веществ.

Напомним, Россию обвиняют в наличии государственной программы по сокрытию допинговых нарушений.

В начале декабря 2016 года была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентство (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого.