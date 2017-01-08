В Красногорске после повторной аварии на котельной около 12 тысяч жителей, проживающих в 84 многоквартирных домах, остались без тепла, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава Красногорского района Михаил Сапунов, передает Интерфакс.

«В результате аварии на котельной КМЗ (Красногорский завод им. Зверева — ред.) остановлена работа всех котлов. Введен режим чрезвычайной ситуации. Проводится ремонт сгоревших насосов. Наполняется система водой, после этого будут запускаться котлы», — приводит его сообщение агентство.

Спустя время Сапунов в своем инстаграме сообщил, что на котельной КМЗ ведутся ремонтно-восстановительные работы.

«Восстановлена циркуляция водоносителей, запущен один водогрейный котёл. Теплотрасса не разморожена. Развёрнуты пункты обогрева и временного размещения для населения в гимназии №2, школах №4 и №11 города Красногорска (на входе паспортный контроль)», — написал он.

Интерфакс уточняет, что авария в воскресенье произошла из-за повторного сбоя в работе котельной. Первый сбой в работе котельной случился накануне вечером. Тогда перестали работать два котла из трех. Из-за этого 84 многоквартирных дома получали недостаточный объем тепла.

В городе зафиксирован 25-градусный мороз.