В Твери следователи устанавливают обстоятельства смерти 24-летнего Алексея Доманова, члена регионального совета партии «Яблоко». Его тело обнаружили 7 января в квартире по ул. Софьи Перовской, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

«7 января 2017 года (…) поступило сообщение об обнаружении (…) тела мужчины 1992 года рождения, по предварительным данным покончившим жизнь самоубийством через повешение. По данному факту (…) организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении на сайте.

Агентству ТАСС в управлении подтвердили, что погибшим является Алексей Доманов, член регионального совета партии «Яблоко».

В пресс-службе СК добавили, что назначена экспертиза для установления точной причины смерти.

Алексей Доманов / официальный сайт партии «Яблоко»

В партии «Яблоко» подтвердили гибель активиста.

«Ушел из жизни Алексей Доманов — наш друг, наш товарищ. Молодой, умный, искренний, трудолюбивый, обаятельный. В апреле ему должно было исполниться 25 лет», — написал депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг.

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова в связи с трагической кончиной Алексея Доманова выразила свои соболезнования родным и близким.

«Трагическая смерть Алексея Доманова потрясла всех, кто знал и любил этого замечательного молодого человека! От имени всех “яблочников” приношу глубочайшие соболезнования семье, близким, друзьям Алексея. Какое горе! Его жизнь обещала быть такой яркой! Мы скорбим вместе с вами», — сказано в ее сообщении, размещенном на сайте партии.