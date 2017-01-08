На 53-м году жизни умер известный журналист Вадим Речкалов, один из наиболее квалифицированных российских специалистов по «горячим точкам». Об этом сообщают «Коммерсантъ» и «Московский комсомолец».

Вадим Речкалов работал в «Общей газете», «Московских новостях», «Известиях» и «Московском комсомольце».

Журналист неоднократно бывал командировках в Чечне и Южной Осетии. Он имел ряд профессиональных журналистских премий. В частности, в 2004 году Речкалов стал лауреатом премии имени Артема Боровика за серию публикаций о терроризме и террористах, а в 2008 году его наградили грамотой за освещение военных действий в Южной Осетии.

Среди известных метериалов Вадима Речкалова — статья «Убить мало», посвященная делу журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Так же широко известна его публикация «Магнитское поле», посвященная смерти Сергея Магнитского.

Причины смерти журналиста не сообщаются.