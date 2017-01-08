Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, комментируя пост председателя парламента республики Магомеда Даудова о «псе Шведе», заявил, что не видит в нем угрозы главному редактору издания Григорию Шведову. Об этом сообщает РБК.

«Даудов нигде не писал, что Шведову нужно вырвать. Мое личное мнение: Шведову очень хочется чтобы его имели в виду. Говорится про пса “Шведа”, а Шведов пес что ли? Ну пусть консультируется со своими юристами», — сказал Каримов.

Связаться с Даудовым РБК не удалось.

Ранее главный редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов заявил, что считает этот пост угрозой как ему лично, так и другим журналистам.

В интервью «Новой газете» он сообщил, что юристы анализируют пост Даудова на наличие состава преступления по части 3 статьи 144 УК РФ о воспрепятствовании профессиональной журналистской деятельности.

Кроме этого, в беседе с «Би-би-си», он добавил, что в настоящее время обсуждает с юристами возможность подачи заявления в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой проверить заявления спикера парламента Чечни.

Ранее председатель парламента Чечни Магомед Даудов опубликовал в своем Instagram изображение собаки с надписью «Как развязать “Кавказский узел”?». В сообщении он, среди прочего, заявил, что «Шведу» необходимо «вырвать пару клыков “мудрости”, да язык укоротить до стандартных размеров».

В тексте напрямую Шведов не упоминается, однако спикер парламента Чечни использует слово «Швед» с прописной буквы. По мнению Шведова, пост написан так, «что у читателя не должно возникнуть больших сомнений, о ком идет речь».