78 человек погибли, насмерть отравившись концентратом «Боярышник» с метиловым спиртом в Иркутск, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

«За новогодние праздники в больницах скончались от отравления метанолом два человека. На лечении в стационарах остаются трое пострадавших», — говорится в сообщении.

Новые случаи отравления за новогодние праздники не зафиксированы.

Массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник» произошло в Иркутске во второй половине декабря. 30 декабря сообщалось о 76 жертвах отравления и 123 пострадавших в общей сложности. 31 декабря в городе был отменен режим чрезвычайный ситуации, введенный 19 декабря.

Большинство отравившихся проживали в одном микрорайоне — Ново-Ленино, где и приобрели опасный продукт. По данному факту расследуется уголовное дело, задержаны более 20 человек. Кроме того, на замминистра области Евгению Нефедову завели уголовное дело.