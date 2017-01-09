Министерство энергетики России намерено сократить на 12% экспорт нефти в Белоруссию в первом квартале 2017 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированые источники.

По данным издания, согласно графику, переданному белорусской стороне 28 декабря, объем поставок составит 4 млн тонн вместо планировавшихся 4,5 млн.

Решение о сокращении экспорта принято из-за того, что сторонам до конца 2016 года не удалось решить спор по выплате долга Минска по газу. Правительство Белоруссии выразило вице-премьеру России Аркадию Дворковичу несогласие с таким решением.

Согласно решению белорусского антимонопольного ведомства, ставка по тарифу на транзит нефти по магистральным трубопроводам на территории республики для компании «Полоцктранснефть Дружба» вырастет на 11,6%, а для «Гомельтранснефть Дружба» — на 7,7%. Такие тарифы будут действовать до конца марта. Как отметили источники «Коммерсанта», размер индексации устраивают российскую сторону, однако, по данным издания, в Москве обеспокоены, что тарифы установлены на короткий срок.

5 января Белоруссия повысила тарифы и утвердила новые цены. С 1 февраля будут действовать тарифы на транспортировку российской нефти через свою территорию. В последний раз индексация стоимости транзита углеводородов производилась в феврале 2016 года.