Министерство здравоохранения подготовило антитабачную концепцию, в которой предлагается навсегда запретить на продажу табака россиянам младше 2014 года рождения, даже после достижения ими совершеннолетия, пишут «Известия» со ссылкой на текст документа.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова выступила с такой идеей еще в мае 2016 года.

Таким образом, запрет может начать действовать в 2033 году. Концепция предполагает также введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, в общественном транспорте и на остановках, вблизи торговых центров, пешеходных переходах или автомобилях в присутствии детей.

Если концепцию Минздравапримут, будет также введен запрет на производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий.

«Эта мера соотносится с теми целями, которые ставятся мировым сообществом. Передовые страны, которые достигли больших успехов в борьбе против табака, уже поставили своей целью запретить его полностью к 2035–2040 годам, — рассказал в беседе с «Известиями» сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Виктор Зыков.

В качестве примера Зыков привел Сингапур и Великобританию, где такой запрет обсуждался для граждан, родившихся после 2000 года.

С 2013 года в России действует «антитабачный закон», запрещающий курить в культурных и спортивных учреждениях, вузах, больницах, школах, на стадионах, детских площадках. С 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, поездах, вокзалах и аэропортах.

С 1 января 2017 года вступил в силу закон, увеличивающий акцизы на табачную продукцию, а также облагающий акцизами электронные сигареты.