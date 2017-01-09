Председатель «Комитета спасения Украины», бывший премьер-министр страны Николай Азаров считает возможным создание правительства в изгнании. С таким заявлением он выступил в интервью «Известиям» в связи с решением Дорогомиловского районного суда Москвы, признавшего события 2014 года в Киеве государственным переворотом.

«Должны созреть обстоятельства и условия, чтобы появилось правительство в изгнании. Прежде всего, эти условия должны созреть на самой Украине», — сказал политик. По его словам, нынешняя «верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия».

Азаров рассказал, что комитет, который он возглавляет, планирует обратиться в международные суды и «представить все те данные, которые рассмотрены в Москве в качестве исходных материалов» — свидетельские показания, «большой пласт документов». Он выразил надежду на то, что украинские суды в таком случае будут вынуждены рассмотреть иски политика.

27 декабря Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника о признании событий на Украине в 2014 году государственным переворотом. В решении подчеркивается, что поддержка США и Евросоюзом «антиконституционного переворота» привела к расколу общества и возникновению вооруженного конфликта в Донбассе.